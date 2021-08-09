SPOR Cornelius'a Trabzon'da coşkulu karşılama - Son Dakika

SPOR Cornelius'a Trabzon'da coşkulu karşılama

Tolga SAĞLAM-Aleyna KESİN/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, Trabzon Havalimanı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Saat 17.00'de özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na gelen ve dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Danirmarkalı golcü oyuncuyu, burada çok sayıda taraftar karşıladı. Bordo-mavili forma giyinen ve yoğun ilgiyle karşılaşan 28 yaşındaki Cornelius, taraftarları selamladıktan sonra tezahüratlar eşliğinde kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Bu arada Trabzonspor'un yeni transferi olan bir başka isim Gervinho, Parma'dan takım arkadaşı olan Cornelius ile yeni sezonda bordo-mavili forma altında yine birlikte mücadele edecek.