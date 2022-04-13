Cornelius, çifte heyecan yaşamak istiyor - Son Dakika
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Cornelius, çifte heyecan yaşamak istiyor

13.04.2022 11:07
Cornelius, çifte heyecan yaşamak istiyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, ülkesi Danimarka'dan sonra Türkiye'de adeta kendini buldu.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Andreas Cornelius, ülkesi Danimarka'dan sonra Türkiye'de adeta kendini buldu. Fransa, İngiltere ve İtalya maceralarında aradığını bulamayan Cornelius, Trabzonspor formasıyla önemli bir çıkış yakalarken gol krallığı iddiasını da sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için gün saymak isterken, takımın golcü oyuncusu Andreas Cornelius da bulacağı gollerle gol krallığındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

İLK SENEDE ÇİFTE HEYECAN

Fransa, İngiltere ve İtalya kariyerlerinin ardından Türkiye'yi tercih eden Cornelius 13 gole ulaştı. Ülkesi Danimarka'nın Kopenhag takımıyla attığı 18 golün ardından en parlak dönemini Türkiye'de Trabzonspor forması altında geçiren 29 yaşındaki forvet, şampiyonlukla birlikte gol krallığı heyecanını da bordo-mavili takımdaki ilk senesinde yaşamayı arzuluyor.

İKİ GOLCÜ KARŞI KARŞIYA

Gol krallığı yarışında bu sezon birçok oyuncu iddialı durumda bulunuyor. Hatayspor'dan El Kaabi 15 golle ilk sırada yer alırken bu oyuncuyu 14 golle Beşiktaş'tan Batshuayi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok takip ediyor. Arkalarından ise 13 golle Cornelius, Pesic ve Pohjanpalo geliyor.

Trabzonspor - Fatih Karagümrük müsabakası aynı zamanda gol krallığı yarışında iddiası bulunan Cornelius ile Pesic'i de karşı karşıya getirecek.

TRABZONSPOR'DA KENDİNİ BULDU

Son olarak İtalya macerasının ardından Türkiye'de Trabzonspor'u tercih eden Cornelius, şampiyonluğa oynayan kadronun forvet hattında görev yapıyor. Türkiye'de bordo-mavili formayla adeta kendini bulan başarılı oyuncu takımın en skorer ismi konumunda. Cornelius, bordo-mavili formayı giydiği 31'i Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi Ön Elemeleri olmak üzere 34 maçta 14 gol ve 4 asiste imza attı.

(Gökmen Şahin/ İHA)

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Kaynak: İHA

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