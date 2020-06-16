Corona Salgınında Sayılar Artarken Bir İlaç Denemesi Daha - Son Dakika

Corona Salgınında Sayılar Artarken Bir İlaç Denemesi Daha
Dünyada ve ABD'de Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi yaşanırken, vaka ve can kaybı sayıları da artıyor.
Dünyada ve ABD'de Corona virüsü salgınında ikinci dalga endişesi yaşanırken, vaka ve can kaybı sayıları da artıyor. Aşı ve tedavi çalışmaları hızla sürerken, bir ilaç daha yarışa katıldı. Ayrıntıları Dilge Timoçin aktarıyor.
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16.06.2020 11:00:27. #1.13#
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