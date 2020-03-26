Corona virüs 16 yıl önce İtalya'da ortaya böyle çıkmıştı!

Spor Arena Dış Haber | İtalyda'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7.500'ü geçmiş durumda. Dünyada salgından en çok can kaybı veren ülke olan İtalya'da 16 yıl önce açılan bir pankart konuşuluyor...



2003-04 sezonunda Serie B takımlarından Catanzaro'nun forveti Giorgio Corona, attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Catanzaro taraftarı ise çok sevdikleri futbolcu için 'Corona virüsü bulaştı' yazılı bir pankart hazırlamışlardı.



19 GOL ATMIŞTI... COVID-19...



Covid-19 isimli virüsün Giorgio Corona ile bir başka benzer noktası da bulunuyor... Giorgio Corona, o pankartın açıldığı sezon tıpkı virüsün ismi Covid-19 gibi sezonu 19 golle kapatmıştı.



İtalya'da yaşanan bu tesadüf, oldukça dikkat çekerken 16 yıl önce açılan pankart tekrar hatırlandı...



