Son Dakika › Spor › Corona virüs endişesi! 'Eşim için çok korkuyorum' - Son Dakika Spor
Corona virüs endişesi! 'Eşim için çok korkuyorum'
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Avrupa'da corona virüs vakalarının en çok görüldüğü ülke İtalya'da Cagliari takımında oynayan Radja Nainggolan, salgın hakkında itiraflarda bulundu.
Spor Arena Dış Haber | Avrupa'da corona virüs vakalarının en çok görüldüğü ülke İtalya'da Cagliari takımında oynayan Radja Nainggolan, salgın hakkında itiraflarda bulundu.
Belçikalı futbolcu, en büyük endişesinin kanserle mücadele eden eşi Claudia'ya virüs bulaştırmak olduğunu belirtti.
"KENDİMİ ÖNEMSEMİYORUM"
Nainggolan, "Evde karantina altındayız. Şimdilik bana virüs bulaşmadı. Ama alışverişe gidiyorum ve bu sırada virüs kapabilirim. Virüsün bana bulaşmasını önemsemiyorum ancak eşime bulaştırmaktan çok korkuyorum. Çünkü onun bağışıklık sistemi çok zayıf. Eşim için çok korkuyorum, bu yüzden dikkatli davranıyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:02
Son Dakika Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı