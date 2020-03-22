Corona virüs için maaşında indirimi kabul etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüs için maaşında indirimi kabul etti! - Son Dakika Spor

Corona virüs için maaşında indirimi kabul etti!

6 saat önce

Norveç Milli Takımı teknik direktörü Lars Lagerback, koronavirüs tedavilerine destek olmak amacıyla Nisan ayından itibaren 2022'de bitecek sözleşmesi süresince maaşının %20'sinde indirim yapılması teklifini kabul etti.

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Norveç Milli Takımı teknik direktörü Lars Lagerback, koronavirüs tedavilerine destek olmak amacıyla Nisan ayından itibaren 2022'de bitecek sözleşmesi süresince maaşının %20'sinde indirim yapılması teklifini kabul etti.


71 yaşındaki İsveçli teknik adam Lars Lagerback, Norveç'in koronavirüs tedavilerine destek olmak için kolları sıvadı. Norveç Futbol Federasyonu'nun maaşında indirim teklifini kabul eden Lagersback'ın bu kararının ardından yardımcı antrenör Per Joar Hansen ve Milli Takım Sorumlusu Martin Sjoegren de benzer şekilde maaşlarında indirim yapılmasını istediği duyuruldu.


Norveç Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Pal Bjerketvedt yaptığı açıklamada Lagersback'ın örnek bir insan olduğunu belirterek deneyimli teknik adam ve ekibine teşekkür etti. (Sporx)

Lars Lagerback, Norveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:25 

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