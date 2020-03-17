Corona virüs karantinasındaki Cristiano Ronaldo için Juventus'tan flaş karar

Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve kendisini karantinaya alan Cristiano Ronaldo'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı.



Yıldız futbolcu kulübü Juventus'a corona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini iletmişti. Fakat bu durum kulüp ile Ronaldo arasındaki aşka engel olmadı.



Juventus Kulübü, Cristiano Ronaldo ile yeni bir sözleşme yaparak Portekizli ile 39 yaşına kadar uzatmak istiyor. Tuttosport'un haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun birkaç sezon daha kulüpte kalmasını isteyen Agnelli ailesinin sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.



Siyah-beyazlı kulüple 2022 yılına kadar sözleşmesi olan 35 yaşındaki Ronaldo böylece 4 yıl daha Juventus formasını terletecek.



Juventus formasıyla daha önceki başarılarını tekrarlayan Ronaldo İtalyan devinden yıllık 31 milyon Euro kazanıyor. Yeni sözleşme teklifi sonrası yeni rakam ise bilinmiyor.



