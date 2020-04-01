"Corona virüs nedeniyle lig tamamlanamaz, Trabzonspor şampiyon ilan edilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Corona virüs nedeniyle lig tamamlanamaz, Trabzonspor şampiyon ilan edilmeli' - Son Dakika Spor

"Corona virüs nedeniyle lig tamamlanamaz, Trabzonspor şampiyon ilan edilmeli"

6 saat önce

Trabzon'da yayımlanan Taka gazetesinde yazısını paylaşan TFF'nin eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor'un şampiyon olarak ligi tamamlaması gerektiğini belirtti.

Trabzon'da yayımlanan Taka gazetesinde yazısını paylaşan TFF'nin eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor'un şampiyon olarak ligi tamamlaması gerektiğini belirtti.

Hüseyin Karaahmetoğlu, yazısında şu sözleri kullandı;

"TFF yönetim kurulu gelecek konusunda net açıklama yapmalıdır. TFF bu açıklamayı geciktirmesi durumunda belirsizlik daha da artacaktır. Sporcular sözleşmelerindeki alacakları nedeni ile bulundukları yeri terk edemiyorlar. TFF açıklasın tüm yabancı sporcular aynı gün memleketlerine gidecektir.

"BU SEZONUN BİTTİĞİ KABUL EDİLMELİDİR"

TFF yönetimi Sağlık Bilim Kurulu'dan alınacak bir görüş ile 2019-2020 Cemil Usta sezonu bitirilebilir.

Veya TFF Sağlık Kurulu iç talimatının 5. ve 6. mddesine göre düzenlenecek bir rapor ile de TFF Yönetim Kurulu ligleri sona erdirip sonucu tescil edebilir.

TFF'nin bu yetkisi vardır ve bu yetkiyi statüsünün 80. maddesinde 'Bu statüde yer almayan tüm konularda ve mücbir sebep hallerinde yönetim kurulu nihai olarak karar verebilir' hükmünden almaktadır. TFF yönetimi bu konuda karar alacak gücü kendinde göremiyorsa, statüsünün 29 ve 30. maddeleri gereğince olağanüstü genel kurul yapıp alacağı tüm kararları üyelere sunabilir.14 kurala göre de lig oynanamaz

Koronavirüs salgını nedeni ile Sağlık Bilim Kurulu tarafınca belirlenen 14 önemli kural vardır.Bu kuralların müsabaka sırasında sporcular tarafınca uygulanması mümkün değildir. Bu 14 kuraldan en önemlisi ise temizlik, temassızlıktır. Temassız müsabaka olmayacağına göre, futbol 90 dakika nasıl oynanacak tir? Eğer oynanması istenirse müsabaka bitiminde nasıl doping testi yapılıyor ise koronavirüs testleri mi yapılacaktır? Tehlike ortadan kalksa dahi belirli süre müsabakaların sağlıklı bir şekilde oynanmayacaktır.

TFF' nin bu konuda zaman geçirmeden alacağı kararlar UEFA ve FIFA'ya örnek olacaktır. Bugün TFF yönetimi, diğer ülke federasyonlarının veya UEFA veya FIFA'nın alacağı kararları beklemektedir. TFF, 'bekle gör' taktiği ile hareket etmektedir. Bu yanlıştır. Çünkü hiçbir kulüp veya sporcu sağlık nedeni ile liglerin oynanacağına inanmamaktadır.

RİSK ALIP KARAR VERMELİLER

TFF Yönetim Kurulu risk almalı ve karara varmalıdır. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu için lig birincisi Trabzonspor, şampiyon kabul edilmeli ve küme düşme kaldırılmalıdır.

Bu güne kadar igde 26 maç oynanmıştır. Mevcut puan durumuna göre Trabzonspor, 59 puanla liderdir. Başakşehirspor, Sivasspor veya bir başka takım da lider olabilirdi. Puan tablosunda liderin Trabzonspor olması nedeni ile konu Trabzonspor üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Trabzonspor, puan durumundaki liderliği değerlendirilerek, şampiyon ilan edilmeli ve bir sefere mahsus olmak üzere, küme düşme de kalkmalıdır. Statünün 3. maddesindeki TFF'nin tarafsızlığı hükmüne dayanılarak bu karar alınmalı ve lig tescil edilmelidir. Doğru olanı da budur. Bu sezon bu şekilde bitirilmesi zorunludur.

GELECEK SEZON BİLE TEHLİKEDE

Ancak gelecek sezon liglerin oynanması da tehlikeye düşmüştür. TFF yönetimi artık bugün itibari ile oynanması tehlikeye düşen 2020-2021 sezonu için ciddi bilimsel çalışmalar yapmalıdır. Aksi durumda 2020-2021 sezonunun oynanamayacak tir, hatta oynansa dahi yarım kalacaktır.

Mevcut durum kulüpleri batıracaktır. Bu nedenle kulüpler acil olarak bankalardaki borçlarının uzun vade de ertelenmesi veya bu konuda yeni yapılandırmalar yapılmalıdır.

Yayıncı parayı kulüplere aktarmalı

Ayrıca yayıncı kuruluşla acil toplantı yapılarak ek avans istenmelidir. Bilindiği gibi yayıncı kuruluş liglerin iptal edilmesi ve naklen yayın olmamasına rağmen abonelerinden sözleşme gereğince aylık ücret almaya devam etmektedir. Yayıncı kuruluş tahsil ettiği bu gelirleri kulüplerin kurtuluşuna tahsis etmelidir. Keza TFF bütçesinden de futbol kulüplerde çalışan ama maaş alamayanlara ödeme yapmalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 02:07 

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sivas Suşehri'nde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı         
20:04
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi         
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Son Dakika: Türkiye'de 601 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı         
19:46
Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti. Son Dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti.         
19:46
İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi İngiltere'de 5 dakikada sonuç veren koronavirüs test cihazı geliştirildi         
19:31
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
19:29
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro         
19:19
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 13 bini aştı         
19:17
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti Avrupa'da koronavirüs salgını nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti         
17:54
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 20:34:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Corona virüs nedeniyle lig tamamlanamaz, Trabzonspor şampiyon ilan edilmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]