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Corona virüs nedeniyle MotoGP'de Fransa Grand Prix'si de iptal edildi!
7 saat önce
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 15-17 Mayıs'ta Le Mans kentinde yapılması planlanan Fransa Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 15-17 Mayıs'ta Le Mans kentinde yapılması planlanan Fransa Grand Prix'sinin ertelendiği ve etabın gerçekleştirileceği tarihin daha sonra belirleneceği duyuruldu.
Daha önce Katar'da düzenlenmesi beklenen 2020 sezonu açılış etabı iptal edilmiş, Tayland, ABD, Arjantin ve İspanya'daki yarışlar ise ertelenmişti.
İtalya'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan sıradaki yarışın da ülkedeki salgın nedeniyle ertelenmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:29
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