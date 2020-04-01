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Corona virüs nedeniyle sezonu iptal ettiler! 'Bu yıl şampiyon yok'
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle birçok ülkede liglere ara verilirken bu liglerin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor.
Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle birçok ülkede liglere ara verilirken bu liglerin nasıl sonuçlanacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Hırvatistan'da ise bir ilk yaşandı ve sezonun geçersiz sayıldığı açıklandı.
Hırvatistan Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada bu sezon için şampiyon bir takımın olmayacağı ve sezonun tamamen iptal edildiği belirtildi.
Takımların bu yılı boş geçeceği ve gelecek sezon için çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:57
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