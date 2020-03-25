Corona virüs olimpiyatı da yaktı - Son Dakika
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Corona virüs olimpiyatı da yaktı

6 saat önce

Japonya hükümetinin özel şahıslara sattığı olimpiyat köyündeki tesislerin akıbetinden tutun, IOC'den gelecek paraların yolunu gözleyen olimpiyat komitelerine ve federasyonların durumuna dek pekçok soru işareti var.

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Japonya hükümetinin özel şahıslara sattığı olimpiyat köyündeki tesislerin akıbetinden tutun, IOC'den gelecek paraların yolunu gözleyen olimpiyat komitelerine ve federasyonların durumuna dek pekçok soru işareti var.


YENİ tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın da ertelenmesine yol açtı. Oyunlara ev sahipliği yapacak olan Japonya'nın başbakanı Şinzo Abe ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, dün telekonferans yöntemiyle yaptıkları toplantı sonucunda organizasyonun 2021 yılına ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardı. Abe'nin önerisiyle ertelenen oyunların adı, daha önceden kararlaştırıldığı gibi Tokyo 2020 olacak. Olimpiyatların ertelenmesi, birçok karmaşaya ve soru işaretine yol açtı. İşte bunlardan bazıları:


1- Satılan olimpiyat köyü ne olacak?


JAPONYA, oyunların yapılacağı olimpiyat köyündeki evleri ve bazı spor alanlarını özel şahıslara satmıştı. Yapılan anlaşma gereği söz konusu evler ve tesisler, olimpiyatların bitiminden sonra şahıslara devredilecekti. Devir işlemi bir yıl gecikeceği için ortaya çıkacak tazminatları kim ödeyecek belli değil.


2- Kota müsabakaları yenilecek mi?


OYUNLARDA yarışacak sporcular, olimpiyatlara puan veren turnuvalarla belirleniyor. 2020 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan sporcular 2021'e ertelenen oyunlara katılabilecek mi yoksa yeni turnuvalar mı düzenlenecek?


3- Otel ücretlerinde farklılık olacak mı?


DÜNYANIN dört bir yanından on binlerce sporsever ve basın mensubu Tokyo'daki otellerde rezervasyon yaptırmış ve birçoğunun paraları ödenmişti. Bu oteller paraları geri iade edecek ancak 2021 yılı için yeni anlaşmalar yapılacak. 2020 ile 2021 yılları arasındaki fiyat farkları sorun yaratacak.


4- Olimpiyat komitelerinin bütçeleri şaştı


ÜLKELERİN ulusal olimpiyat komiteleri, bütçelerini Tokyo 2020 Olimpiyatları sonrası IOC'den gelecek yayın ve sponsorluk paralarına göre düzenlemişti. Oyunlar bir yıl ertelenince bu paralar gelmeyecek ve bütün bütçeler alt üst olacak.


5- Tesislerin masraflarını kim karşılayacak?


OLİMPİYAT Oyunları için yapılan spor ve konaklama tesislerinin bir yıllık işletme (ısıtma, soğutma sistemleri, elektrik, su, güvenlik v.s) giderleri nereden ve ne şekilde karşılanacak?


6- Federasyonların seçimleri ertelenecek


OLİMPİYAT ilkeleri gereği, ülkelerin yerel spor federasyonları, oyunlardan sonraki 6 ay içinde seçim yapmak zorunda. Organizasyon ertelendiği için federasyon yönetim kurulları seçimi de ertelenecek.


7- Atletizm ve yüzmede tarih karmaşası


OLİMPİYATLARIN iki taşıyıcı branşı atletizm ve yüzmede 2021 yılında yapılması planlanan dünya şampiyonaları ne olacak? 2021'e ertelenen olimpiyat oyunları ile aynı tarihlere denk gelen bu organizasyonlar 2022'ye mi kaydırılacak?


8- Paralimpik Oyunları da ertelendi


TOKYO 2020 Olimpiyatları'nın ertelenmesine bağlı olarak, Paralimpik Oyunları da ertelendi. Oyunlar için yaptırılan konaklama tesislerindeki 2 bine yakın oda, engelli sporculara uygun olarak inşa edildi. Bu odaların durumu ne olacak?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:46 

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