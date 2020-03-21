Corona virüs salgını Denizlispor'da sakatlara yaradı! 8 oyuncu hazır dönecek... - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüs salgını Denizlispor'da sakatlara yaradı! 8 oyuncu hazır dönecek... - Son Dakika Spor

Corona virüs salgını Denizlispor'da sakatlara yaradı! 8 oyuncu hazır dönecek...

6 saat önce

Süper Lig'de son 3 maçından 7 puan toplayan yeşil-siyahlılarda tedavileri süren 8 oyuncunun liglerin yeniden başlaması beklenen nisan ayı içinde tamamen iyileşeceği bildirildi.

Corona virüs salgını Denizlispor'da sakatlara yaradı! 8 oyuncu hazır dönecek..., System.String[]

Süper Lig'de son 3 maçından 7 puan toplayan yeşil-siyahlılarda tedavileri süren 8 oyuncunun liglerin yeniden başlaması beklenen nisan ayı içinde tamamen iyileşeceği bildirildi.


Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in evde tedavilerini sürdürdüğü ve bu oyuncuların nisan ayının ortalarında takıma döneceği açıklandı.


Denizlispor'un ligin tekrar başlangıcında deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçına tam kadro çıkmak istediği bildirildi. Teknik direktör Bülent Uygun, bu süreci en iyi şekilde atlatacaklarını söyledi.


Herkesin kurallara ve tavsiyelere uyması gerektiğini anlatan deneyimli teknik adam, "Lig başlayana kadar herkes kendine ve sevdiklerine dikkat etmek zorunda. Salgın belasından ülkemiz kurtulacak. Bizlere düşen görevler var. Millet olarak kendimize iyi bakacağız" dedi.


Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:28 

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