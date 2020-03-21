Corona virüs sebebiyle dünya durdu, onlar devam ediyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüs sebebiyle dünya durdu, onlar devam ediyor! - Son Dakika Spor

Corona virüs sebebiyle dünya durdu, onlar devam ediyor!

6 saat önce

Dünya üzerinde birçok spor organizasyonu koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenirken, çok az organizasyon ise oynanmaya devam ediyor.

Corona virüs sebebiyle dünya durdu, onlar devam ediyor!, System.String[]

Dünya üzerinde birçok spor organizasyonu koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenirken, çok az organizasyon ise oynanmaya devam ediyor. Türkiye'de tüm futbol liglerinin söz konusu tedbirler çerçevesinde ertelenmesinin ardından Avrupa kıtasında futbol maçlarına devam eden tek ülke Belarus kaldı. Belarus'ta Süper Lig önceki gün başlarken, Futbol Federasyonu (ABFF) Basın Sözcüsü Alexander Aleinik, "Ülkemizde teyit edilmiş 36 koronavirüs vakası mevcut. Durumu takip edip yetkililerden bilgi alıyoruz. Mevcut durumda maçlara seyirci de alıyoruz" dedi. Shakhtyor Soligorsk takımının teknik direktörü Sergei Tashuev ise "Ülkede hastalık nedeniyle herhangi bir panik yok. Her şey kontrol altında. Bu da Belarusluların bu salgından korkmadığını gösteriyor. Maçları zaten maksimum 3-5 bin kişi izliyor" diye konuştu.


AVUSTRALYA SEYİRCİSİZ


Avrupa dışında ise devam eden tek profesyonel lig Avustralya A-Ligi... Yaklaşık 700 koronavirüs vakasının olduğu ülkede Belarus'un aksine maçlara seyirci alınmıyor. A-Ligi'nde Avustralya dışında Yeni Zelanda'dan da bir takım (Wellington Phoenix) yer alıyor. Bu kulüp sezon bitene kadar, yani 6 hafta daha Avustralya'da kalacak. Angola, Filistin, Nikaragua, Haiti futbol ligleri de devam ediliyor

Avustralya, Avrupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:47 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Tedbirlere uymak hepimizin görevi olmalı
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu         
21:11
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak         
19:34
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler         
18:01
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya         
17:10
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi         
16:46
Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi         
16:42
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor         
16:33
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak         
16:13
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi         
16:07
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 14:24:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Corona virüs sebebiyle dünya durdu, onlar devam ediyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]