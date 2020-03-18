Corona virüs tehdidi, tenis takvimindeki sarkmayı 7 Haziran'a uzattı

Karşılaşmaları 20 Nisan'a kadar askıya alan ATP ile 2 Mayıs'a kadar maç oynanmamasına karar veren WTA tarafından yapılan ortak açıklamada, 7 Haziran'a kadar turnuva düzenlenmeyeceği belirtildi.



Erkekler ve kadınlar dünya sıralamalarının, ikinci bir açıklamaya kadar dondurulduğu da ifade edildi.



Bu karara göre, hem kadınlar hem erkeklerin katıldığı Madrid ile Roma'daki turnuvaların yanı sıra Strasbourg ve Rabat'taki kadınlar, Münih, Estoril, Cenevre ve Lyon'daki erkekler turnuvaları da planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyecek.