Corona virüs testi pozitif çıkan Jorge Jesus'un 2. testi negatif çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüs testi pozitif çıkan Jorge Jesus'un 2. testi negatif çıktı! - Son Dakika Spor

Corona virüs testi pozitif çıkan Jorge Jesus'un 2. testi negatif çıktı!

6 saat önce

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Corona virüs testi pozitif çıkan Jorge Jesus'un 2. testi negatif çıktı!, System.String[]

Instagram hesabından paylaşım yapan 65 yaşındaki teknik adam, "Kovid-19 ikinci test sonucumun negatif olduğu haberini aldım. Çok mutluyum ve bana destek olanlara teşekkürlerimi sunuyorum. Virüsten etkilenenler için dua etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.


Jorge Jesus'un ilk test sonucu pozitif çıkmış, durumun kesinleştirilmesi için ikinci testin yapılacağı açıklanmıştı.


Portekizli çalıştırıcı, daha önce Benfica, Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes gibi ülkesinin önde gelen kulüplerinde ve Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımında görev yaptı.


Instagram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:35 

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