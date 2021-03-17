Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: 'VIR-7831' ölümleri yüzde 85 oranında azalttı - Son Dakika

Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: 'VIR-7831' ölümleri yüzde 85 oranında azalttı

17.03.2021 00:19

İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Vir tarafından geliştirilen 'VIR-7831' adlı bir monoklonal antikor ilacının koronavirüse bağlı hastaneye yatış ve ölümü yüzde 85 oranında azalttığı açıklandı. İlacın İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonlara karşı da etkili olduğu ifade edildi.

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, virüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ediyor. İngiliz ilaç devi GlaxoSmithKline (GSK) ve ABD'li Vir Biyoteknoloji tarafından geliştirilen yeni bir antikor ilacının koronavirüse karşı savaşta etkin silahlardan biri olabileceği belirtildi.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANINI YÜZDE 85 AZALTIYOR

İki şirket tarafından yapılan duyuruda 'VIR-7831' adlı monoklonal antikor ilacının üçüncü aşama klinik deneylerinin tamamladığı ifade edildi. İlacın koronavirüse bağlı hastaneye yatış (ağır hastalık) ve ölümü yüzde 85 oranında azalttığı duyuruldu.

ERKEN TEDAVİYLE HASTANEYE YATIŞLAR DURDURULABİLİR

Şirketler, ilacın 'yüksek etkililiğinin', koronavirüs nedeniyle daha fazla risk altında bulunan yetişkinlerin erken tedaviylehastaneye yatışların durdurulabileceği anlamına geldiğini belirtti.

KORONAVİRÜSÜN MUTASYONLARINA KARŞI ETKİLİ OLDU

Glaxo ve Vir ayrıca,antikor tedavisinin İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan varyantlara karşı aktif olduğunu gösteren verilerisundu. Şirketler aynı zamanda antikoru vermenin farklı yöntemlerini de inceliyorlar ve ilacın enfekte olmayan yüksek riskli yetişkinlerde Covid-19'u önleyip önleyemeyeceğini araştıran başka bir deneme başlatacaklar.

ACİL KULLANIM ONAYI İÇİN BAŞVURUDA BULUNULACAK

Diğer taraftan ilaç şirketleri, 583 hastadan elde edilen verileri inceleyendenemenin başarısına dayanarak, tedavinin Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) diğer ülkelerde acil kullanım onayına başvuracağını açıkladı.

"ÇÖZÜM SUNMAYA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIRDI"

Vir'in CEO'su George Scangos konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Heyecan verici verilerini antikor tedavisini dünyanın her yerindeki hastalara etkili yeni bir çözüm sunmaya bir adım daha yaklaştırdığını" ifade ederek, "VIR-7831 koronavirüsün en şiddetli sonuçlarını önleme ve virüsün mevcut varyasyonlarına karşı koruma potansiyeli kanıtladı" dedi.

"ÇALIŞMALAR CESARET VERİCİ"

GSK'nın baş bilim sorumlusu Hal Barron ise çalışmaların cesaret verici olduğunu açıkladı. Öte yandan Barron, Şubat ayında şirketin net karının, geçen yıl neredeyse dörtte bir oranında arttığını açıkladı. GSK, karının2020'de yüzde 24 artarak 5,7 milyar sterline (yaklaşık 59 milyar 340 milyon lira)yükseldiğini söyledi. Gelirlerininise 34 milyar sterline (yaklaşık 355 milyar Türk Lirası) ulaştığını bildirdi.

AŞIYA BENZER BİR ETKİ YAPTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Ekim ayında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs tedavisinde de kullanılan ve bir araştırmaya göre aşıya benzer bir etki de yapabildiği düşünülen monoklonal antikorlara dayalı ilaçların, koronavirüs aşılarının küresel düzeyde yetmeyebileceği konusu üzerine, devreye girmesi gündeme geldi. Daha önce Elly Lily ve Regeneron tarafından geliştirilen iki ilaç geçen kasım ayında ABD'de acil kullanım onayı aldı.

MONOKLONAL ANTİKOR NEDİR?

Antikorlar "vücudun bağışıklık sisteminin savaşçıları" diye tarif edilebilir. Koronavirüs ya da başka herhangi bir patojen vücudunuza girdiğinde antikorlar virüsün dikensi uçlarına yapışarak onun sağlıklı hücrelere girişini engellerler. Fakat insan vücudu bir çok farklı türde antikor üretir. Bunların en güçlülerine "etkisizleştiren antikorlar" deniliyor. Bilim insanları bu antikorları eleyerek en güçlülerini seçiyor, ardından bu antikorlar laboratuvarda çoğaltılarak büyük miktarlarda üretimi yapılabiliyor.

Bu yöntemle elde edilen antikorlara tek bir antikor hücresinden klonlandıkları için monoklonal antikor ya da mAb deniyor.

Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: 'VIR-7831' ölümleri yüzde 85 oranında azalttı

Koronavirüs, İlaç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: 'VIR-7831' ölümleri yüzde 85 oranında azalttı - Son Dakika


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