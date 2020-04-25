Corona virüse (koronavirüs) yakalanan Junior Sambia, komaya sokuldu

Spor Arena Dış Haber | Fransa Ligue 1'de Montpellier forması giyen Junior Sambia'nın corona virüse yakalandığı açıklandı.

"DOKTORLAR KOMAYA SOKMAYA KARAR VERDİ"

Le Parisien'e konuşan Sambia'nın menajeri Frederic Guerra, "Durumu o kadar kötüydü ki doktorlar onu komaya sokmaya karar verdi. Cuma gününden beri durumu stabil. Bu durum gerçekten çok zor. Karantina kurallarına tamamen uyd. Virüs ona alışveriş yaparken bulaşmış olabilir. Salı sabahı şiddetli ishal şikayetiyle hastaneye gitti. Onu aradığımda testin negatif çıktığını söyledi. Çarşamba günü ayrılacaktı ancak ciğerlerinin durumu kötüye gitmiş" ifadelerini kullandı.

Fransa'da daha önce Ligue 2'de Troyes forması giyen Hyun-jun Suk'un corona virüs testi pozitif çıkmış ancak tedavisinin ardından taburcu olmuştu. 120 binden fazla corona virüs vakası bulunan Fransa'da ölü sayısı ise 22 bini geçti.