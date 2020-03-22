Corona virüse yakalanan Lorenzo Sanz hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüse yakalanan Lorenzo Sanz hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Corona virüse yakalanan Lorenzo Sanz hayatını kaybetti

35 dakika önce

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

Corona virüse yakalanan Lorenzo Sanz hayatını kaybetti, System.String[]

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.

Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.

Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı.

Real Madrid, İspanya, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:10 

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