Corona virüsü, Çin'de futbolu da etkiledi

Çin Futbol Federasyonu, ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle şubat ayında başlaması planlanan liglerin süresiz ertelendiğini açıkladı.



Çin'de ortaya çıkan Corona virüsünün endişesi sürerken, bu hastalık ülkedeki futbolu da etkiledi. Konuyla ilgili olarak Çin Futbol Federasyonu, ülkedeki futbol maçlarını süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüpler, teknik direktörler, futbolcular, medya ve çalışanlarıyla taraftarların sağlığını koruma adına 2020 yılında oynanacak tüm liglerin ertelendiği belirtildi.



Açıklamada Corona virüs salgınının önlenmesi ve kontrolü ile ilgili makamlarla görüşme halinde olunduğu ifade edildi. Çin Futbol Federasyonu, liglerin ne zaman başlayacağının ise zamanla resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını açıkladı. Çin Süper Ligi'nin 22 Şubat'ta başlanması planlanmıştı.



İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde görülen Corona virüsünden dolayı yaklaşık 170 kişinin öldüğü belirtiliyor. - İSTANBUL