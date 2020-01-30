Corona virüsü, Çin'de futbolu da etkiledi - Son Dakika
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Corona virüsü, Çin'de futbolu da etkiledi

6 saat önce

Çin Futbol Federasyonu, ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle şubat ayında başlaması planlanan liglerin süresiz ertelendiğini açıkladı.

Corona virüsü, Çin'de futbolu da etkiledi, System.String[]

Çin Futbol Federasyonu, ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle şubat ayında başlaması planlanan liglerin süresiz ertelendiğini açıkladı.


Çin'de ortaya çıkan Corona virüsünün endişesi sürerken, bu hastalık ülkedeki futbolu da etkiledi. Konuyla ilgili olarak Çin Futbol Federasyonu, ülkedeki futbol maçlarını süresiz olarak durdurma kararı aldığını açıkladı. Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüpler, teknik direktörler, futbolcular, medya ve çalışanlarıyla taraftarların sağlığını koruma adına 2020 yılında oynanacak tüm liglerin ertelendiği belirtildi.


Açıklamada Corona virüs salgınının önlenmesi ve kontrolü ile ilgili makamlarla görüşme halinde olunduğu ifade edildi. Çin Futbol Federasyonu, liglerin ne zaman başlayacağının ise zamanla resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını açıkladı. Çin Süper Ligi'nin 22 Şubat'ta başlanması planlanmıştı.


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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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