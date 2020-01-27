Corona virüsü, elemelerin yerini değiştirtti! Foshan yerine Belgrad... - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüsü, elemelerin yerini değiştirtti! Foshan yerine Belgrad... - Son Dakika Spor

Corona virüsü, elemelerin yerini değiştirtti! Foshan yerine Belgrad...

6 saat önce

FIBA'dan yapılan açıklamada, 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacağı kaydedildi.

Corona virüsü, elemelerin yerini değiştirtti! Foshan yerine Belgrad..., System.String[]

FIBA'dan yapılan açıklamada, 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacağı kaydedildi.


Açıklamada, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği, oyuncuların ve ülke delegasyonlarının olumsuz bir durum yaşamaması için elemelerin Belgrad'a alındığı bildirildi.


Olimpiyat öncesi diğer elemelere Belçika'nın Oostende ve Fransa'nın Bourges kentleri ev sahipliği yapacak.


Çin Halk Cumhuriyeti, Sırbistan Karadağ, Belgrad, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:41 
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