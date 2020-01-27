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Corona virüsü, elemelerin yerini değiştirtti! Foshan yerine Belgrad...
6 saat önce
FIBA'dan yapılan açıklamada, 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacağı kaydedildi.
FIBA'dan yapılan açıklamada, 6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Çin'in Foshan kentinde düzenlenmesi planlanan kadınlar olimpiyat elemelerinin aynı tarihte Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, koronavirüs salgını sonrasında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği, oyuncuların ve ülke delegasyonlarının olumsuz bir durum yaşamaması için elemelerin Belgrad'a alındığı bildirildi.
Olimpiyat öncesi diğer elemelere Belçika'nın Oostende ve Fransa'nın Bourges kentleri ev sahipliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:41
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