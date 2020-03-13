Corona Virüsü Formula 1'i resmen vurdu! İptal... - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona Virüsü Formula 1'i resmen vurdu! İptal... - Son Dakika Spor

Corona Virüsü Formula 1'i resmen vurdu! İptal...

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | 15 Mart Pazar günü Melbourne'de bulunan Albert Park'ta yapılması beklenen sezonun ilk yarışı, sürücülerden gelen yoğun talep sonrası FIA ve F1 yönetimi tarafından iptal edildi.

Corona Virüsü Formula 1'i resmen vurdu! İptal..., System.String[]

Spor Arena Dış Haber | 15 Mart Pazar günü Melbourne'de bulunan Albert Park'ta yapılması beklenen sezonun ilk yarışı, sürücülerden gelen yoğun talep sonrası FIA ve F1 yönetimi tarafından iptal edildi.


Bilindiği üzere McLaren takımı, bir çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yarıştan çekilmişti.


Formula 1'de sezonun nasıl ilerleyeceği konusunda FIA ve F1 yönetimi bir toplantı yapacak ve takvimin geleceğine karar verecek.


Formula 1'de sezonun 2. yarışı olan Bahreyn GP'sinin seyircisiz olacağı ve Çin GP'sinin ise ertelendiği duyurulmuştu.

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:52 
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