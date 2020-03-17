Corona virüsü futboldan can aldı! Hastalığı ortaya çıktı

İspanya'nın Atletico Portada Alta takımında antrenörlük yapan 21 yaşındaki Francisco Garcia'nın, corona virüsü(koronavirüs) sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı. Francisco Garcia'nın ölümü futbol dünyasında büyük üzüntüye neden olurken, genç futbol adamının kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.



AYNI ZAMANDA LOSEMİYDİ...



Portada Alta başkanı Pepe Bueno ise "Francisco, harika bir insandı. Muhteşem bir karakteri vardı. Aynı zamanda losemiydi... Yaşam savaşı veriyordu ancak hayatını kaybettiğini söylediler. Bu virüse karşı hep birlikte savaşmalıyız. Seni asla unutmayacağız." sözlerini kullandı.



SENİ UNUTMAYACAĞIZ



2017-2018 sezonunda Malaga ekibinde çalışmalara başlayan antrenör için kulüpten, "Hayatını kaybeden koçumuz Francisco Garcia'nın ailesine, arkadaşlarına ve yakın arkadaşlarına en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Sensiz ne yapacağız Francis? Şüphesiz seni sonsuza kadar unutmayacağız" açıklaması yapıldı. 21 yaşındaki antrenörün yakın zamanda kanser tedavisi de gördüğü öğrenildi.



"ŞOK İÇİNDEYİZ"



Atletico Portada Kulübü Başkanı Pepe Bueno, Garcia'nın ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir antrenördü. Hala şok içindeyiz." ifadelerini kullandı.