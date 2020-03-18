Corona Virüsü, Gıda Dağıtım Uygulamalarında İndirme Rekoru Kırdırdı - Son Dakika
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Corona Virüsü, Gıda Dağıtım Uygulamalarında İndirme Rekoru Kırdırdı

18 dakika önce

Devam eden corona virüsü salgını nedeniyle, gündelik hayatımız büyük ölçüde değişikliğe uğradı, kısıtlandı. Uzmanlar,

Corona Virüsü, Gıda Dağıtım Uygulamalarında İndirme Rekoru Kırdırdı, System.String[]

Devam eden corona virüsü salgını nedeniyle, gündelik hayatımız büyük ölçüde değişikliğe uğradı, kısıtlandı. Uzmanlar, ısrarla zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, toplu alanlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Hükümetler tarafından, toplantılar, paneller iptal ediliyor. Pek çok şirket, çalışanlarına evden çalışmalarını söylüyor.


Uzmanların uyarılarını dikkate alan kişiler, hayatlarını ev sınırları içerisinde yürütmeye devam ediyor ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. İhtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu internet aracılığı ile karşılamaya çalışıyor. Kişilerin ihtiyaçlarının en büyük bölümünü gıda alışverişleri oluşturuyor. Evden çıkmayan kişiler, bu ihtiyaçlarını karşılamak için cep telefonu uygulamalarına yöneliyor.


Gıda Uygulamasıyla Alışveriş Yapmak Ne Kadar Güvenli?


Yapılan bir araştırma gösteriyor ki corona virüsü salgınıyla beraber gıda dağıtım uygulamaları indirme rekoru kırdı. ABD'de faaliyet gösteren, Instacart, Walmart Grocery ve Shipt gibi gıda dağıtım uygulamaları, Şubat ayından beri sırasıyla %218, %160 ve %124'lük indirme rakamı artışı gösterdiler.


Cep telefonu aracılığıyla istediğiniz her türlü gıda ürününü sipariş verebileceğiniz uygulamaların ise corona virüsü açısından ne kadar sağlıklı olduğu tartışma konusu. Kişiler, alışveriş yapmak için evden çıkmıyor olmalarına rağmen, ürünleri taşıyan kişilerle temasta olmak durumunda kalıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:32 
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