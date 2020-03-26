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Corona virüsü günlerinde Ryan Babel'den şok paylaşım
6 saat önce
Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giydikten sonra Ajax'a giden Ryan Babel'in paylaşımı kızdırdı.
Ülkemizde Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giydikten sonra Ajax'a giden Ryan Babel'in paylaşımı kızdırdı.
Dünya corona virüs ile mücadele ederken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, IG hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı.
Ryan Babel'in paylaşımı bir hayli tepki çekti. Kullanıcılar Babel'e "Reis sen de uyurken değil de yatarken iyi para kazanıyorsun olsun.", "Para kazanırsın ama ne Türkiye de ne de Avrupa'da saygı kazanamayacaksın." şeklinde dönüşler yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 11:22
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