Corona Virüsü Hastalarına Antikor Tedavisi - Son Dakika

Corona Virüsü Hastalarına Antikor Tedavisi
10 dakika önce
Yale Üniversitesi immünoloji uzmanı Dr. Esen Şefik, bir aşı geliştirilmesi için bir yıl zamana ihtiyaç olduğunu, ancak antikor tedavisinin en azından hastalığa yakalananların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Yale Üniversitesi immünoloji uzmanı Dr. Esen Şefik, bir aşı geliştirilmesi için bir yıl zamana ihtiyaç olduğunu, ancak antikor tedavisinin en azından hastalığa yakalananların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:46
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