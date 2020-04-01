Corona virüsü karantinasındaki Fatih Terim'in hastane günleri nasıl geçti?

Küçük, korona virüs tedavisi evden devam Fatih Terim, takımın son durumu ve Galatasaray Yönetimi'nin yeni maaş düzenlemesi ile ilgili dikkat çeken kararlarını da açıkladı.



Ali Naci Küçük'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Özellikle Fatih Terim konusunda erken tanı ve teşhisin bu hastalıkta ne kadar önemli olduğuna herkes bir kez daha tanık oldu. Fatih Terim hastalık konusunda hassas, titiz ve duyarlı bir insandır. Yönetim, Beşiktaş derbisi öncesinde tüm önlemlerini almış, olası bir lig erteleme durumunda bütün takımı bu testi uygulama kararı almıştı. 90 kişiye yapılan bu testlerde, aşçısından şoförüne kadar herkese uygulanan 89 kişinin testi negatif çıkarken, bir tek Fatih Terim'in testi pozitif çıkmıştı. Hoca, testi pozitif çıktığında evdeydi, kendini izole etmişti ve sağlıklı bir şekilde hastaneye gitti. Sadece öksürük şikayeti vardı. Hastalığın ilk evresinde bu teşhis konduğu için Fatih hoca corona virüsünü çok sorun yaşamadan atlattı. Hastanedeyken de normal mesaisini sürdürmeye çalıştı. Bilgisayardan oyuncularının durumunu takip etti. Hatta birçok oyuncunun yaşadığı paniği de sakinleştiren Fatih Terim oldu. Terim'in testleri negatife dönmüş değil; bu hafta sonuna kadar hocaya bir test daha yapacaklar. Fatih hocanın öksürük şikayeti son buldu. Hastalığa dair bir semptom kalmadı."