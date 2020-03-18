Corona virüsü (Koronavirüs) karantinasındaki Ronaldo güneşlenirken görüntülendi

Cristiano Ronaldo, Portekiz'deki evinde güneşlenirken görüntülendi. Juventus'ta Rugani'nin ardından Matuidi de koronavirüs salgınına yakalanırken Cristiano Ronaldo ülkesinde karantinada bulunuyor.



Yıldız futbolcu tatili fırsat bilip Madeira'daki villasında güneşin tadını da çıkarıyor. Ronaldo'yu magazinciler evinin terasında güneşlenirken görüntüledi.



JUVENTUS SÖZLEŞME UZATACAK



İtalyan Kulübü Juventus, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili yeni bir karar aldı... Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmasının ardından ülkesi Portekiz'e giden ve kendisini karantinaya alan Cristiano Ronaldo'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yıldız futbolcu kulübü Juventus'a corona virüsü nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini iletmişti.



BAŞKAN 4 YILLIK TEKLİF YAPACAK



Fakat bu durum kulüp ile Ronaldo arasındaki aşka engel olmadı. Juventus Kulübü, Cristiano Ronaldo ile yeni bir sözleşme yaparak Portekizli ile 39 yaşına kadar uzatmak istiyor. Tuttosport'un haberine göre, Cristiano Ronaldo'nun birkaç sezon daha kulüpte kalmasını isteyen Agnelli ailesinin sözleşme teklifi yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.



