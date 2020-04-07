Corona Virüsü Kuryelerin Mesaisini Arttırdı - Son Dakika

Corona Virüsü Kuryelerin Mesaisini Arttırdı
12 dakika önce
Corona virüsünden kaçınmak için en iyi yol mümkün olduğunca evde kalmak.
Corona virüsünden kaçınmak için en iyi yol mümkün olduğunca evde kalmak. Ancak motosikletli kuryeler, yaptıkları işin doğası gereği evde kalamıyor. Evde kalanların sayısı arttıkça, onların da mesaisi yoğunlaşıyor
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:47
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