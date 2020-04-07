Corona Virüsü Nasıl Durdurulabilir? - Son Dakika

Corona Virüsü Nasıl Durdurulabilir?
11 dakika önce
Corona virüsü akciğerleri nasıl etkiliyor ve sık sık konuşulan ilaçlar hangi aşamalarda ne için kullanılabilir?
Corona virüsü akciğerleri nasıl etkiliyor ve sık sık konuşulan ilaçlar hangi aşamalarda ne için kullanılabilir?
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:48
Son Dakika Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı? Uzmanlar uyardı: Kullanılıp atılan maske ve eldivenler koronavirüs bulaştırabilir Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek