Corona virüsü protesto ettiler! Maske ile maça çıktılar...

Spor Arena Dış Haber | Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, Güney Amerika'da da hissediliyor. Brezilya Ligi, maçların seyircisiz bir şekilde oynanmasına devam edileceğini açıklamasının ardından Gremio takımından protesto geldi.



Gremio'da futbolcular, Sao Luiz ile oynanan maç öncesinde sahaya maskeyle çıkarak karşılaşmaların hala oynanmasını protesto etti.



Brezilya ekibinin sportif direktörü Paulo Luz ise yaptığı açıklamada "Bu protesto kararı, futbolcuların aldığı bir karar. Saygı duymak zorundayız." şeklinde konuştu. Gremio'da futbolcular, corona virüs nedeniyle maçlara çıkmak istemediklerini belirtmişti.



