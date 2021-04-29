Corona virüsü semptomlarının grip ve nezleden farkı - Son Dakika

KORONAVİRÜS MÜ? ALERJİ Mİ?

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte alerjik rinit hastalarının şikayetlerinde artış görülmektedir. Bu şikayetlerin son 1 yıldır karşılaştığımız Covid-19 hastalığı benzerlik göstermesi toplumda endişe yaratmaktadır. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Fatih Eraslan, bu konuda endişelenen hastalar için iki hastalık arasındaki farklar hakkında şunları söyledi: "Alerjik rinitte hapşırık, berrak burun akıntısı, damak, burun ve gözlerde kaşıntı; gözlerde kızarıklık, sulanma ve yaşarma şikayetleri belirgindir. Polenlerin yoğun olduğu bahar aylarında şikayetler ev dışında artarken, ev içinde azalabilir. Covid-19'da ise yüksek ateş (38°C - 39°C), şiddetli boğaz ağrısı, kırgınlık, kas ağrıları, halsizlik çok belirgindir. Alerjik rinitte bu bulgular olmaz. Öksürük her iki hastalıkta da olabilir. Covid-19'da öküsürüğün yanında nefes darlığı da görülebilirken alerjik rinitte öksürük kuru ve gün içerisinde değişkenlik gösterir. Koku ve tat kaybı açısından kıyaslayacak olursak, alerjik rinitte bu şikayet çok az etkilidir; ancak Covid-19 hastalarında koku ve tat kaybı çok belirgin ve keskindir. Tipik olmayan baş ağrısı da Covid-19'da daha sık görülmektedir. Alerjik riniti olan hastalar bu şikayetlere yabancı değildir, ilk kez karşılaşmadıkları için belirtileri daha iyi fark edebilirler. Ancak şüpheli durumlarda mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gereklidir."