Corona Virüsü Sözlüğü - Son Dakika

Corona Virüsü Sözlüğü
12 dakika önce
2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsü salgınıyla birlikte, birçok yeni terim de haber kaynaklarına ve günlük hayata girdi.
2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Corona virüsü salgınıyla birlikte, birçok yeni terim de haber kaynaklarına ve günlük hayata girdi. VOA Türkçe, en sık okunan ve duyulan terimleri derledi. Dilge Timoçin ve Begüm Dönmez Ersöz aktarıyor
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:46
Son Dakika Koronavirüsle mücadeleye 3 boyutlu destek: Siperli maske üretiyorlar Kayserispor'da bir idari personelde sonuç pozitif çıktı Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi