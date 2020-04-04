Corona virüsü tedavisi gören Göksel Gümüşdağ hastalığını anlattı!

Sabah Gazetesi'ne konuşan Gümüşdağ, hastalık sürecini anlattı. Hastanede tedavi gören Göksel Gümüşdağ'ın sözleri şu şekilde:



"11 gün önce ateş başladı, daha sonra da aşırı kas ağrısı oldu. Kendimi hiç olmadığım kadar halsiz hissettim, hemen hastaneye başvurdum. Yapılan ilk değerlendirmede Koronavirüs'e yakalanmış olabileceğim söylendi. Tomografi çekildi ve doktorlar virüsün bulaştığını açıkladı. Sonrasında yapılan testlerim de pozitif çıktı. Hızlı bir şekilde tedavi sürecim başladı. İlk 5-6 gün ateşim çok yüksekti. Ateş nöbetleri geçirdim. Her tarafım ağrıyordu ancak öksürük yoktu. 6-7 gün sonra düzelmeye başladım. İlk günlere göre çok iyiyim, tedavim de başarıyla sürüyor. Ancak daha taburcu olmadım."



