Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj - Son Dakika Spor

Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj

6 saat önce

Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj, System.String[]

Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.


İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.


Instagram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:28 
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