Corona virüsü yenen milli sporcu Busenaz Sürmeneli, ailesiyle birlikte plazma bağışçısı oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüsü yenen milli sporcu Busenaz Sürmeneli, ailesiyle birlikte plazma bağışçısı oldu - Son Dakika Spor

Corona virüsü yenen milli sporcu Busenaz Sürmeneli, ailesiyle birlikte plazma bağışçısı oldu

6 saat önce

Boks Milli Takımı'yla mart ayında olimpiyat kota müsabakaları için İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Busenaz Sürmeneli, bu ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine Türkiye'ye döndü.

Corona virüsü yenen milli sporcu Busenaz Sürmeneli, ailesiyle birlikte plazma bağışçısı oldu, System.String[]

Boks Milli Takımı'yla mart ayında olimpiyat kota müsabakaları için İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Busenaz Sürmeneli, bu ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması üzerine Türkiye'ye döndü. Takım arkadaşlarının bazılarında Kovid-19 testi pozitif çıkınca aile hekimiyle görüşen Busenaz, test yaptırdı. Dünya şampiyonu boksörün test sonucunun pozitif çıkması üzerine test yaptıran annesi, babası, ikiz kardeşi ve erkek kardeşinin de virüsle enfekte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine tedavi altına alınan Sürmeneli ailesinin bireyleri, bir süre önce sağlıklarına kavuştu.


Busenaz'ın boksör olan ikizi Tuğçenaz ile babası Ahmet Sürmeneli, kendileri gibi Kovid-19'la mücadele eden hastalar için immün plazma bağışlamaya kadar verdi. Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezinin Ortahisar ilçesindeki Atatürk Alanı'nda konuşlanan İmmün Plazma Bağış Aracı'na gelerek bağışta bulunan babası ve kardeşine, Busenaz destek verdi.


Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Londra'dan döndükten sonra 14 gün evde karantinada kaldığını ancak takım arkadaşlarında Kovid-19 testi pozitif çıkanlar olunca tedbir amacıyla test yaptırdığını söyledi.


Testi pozitif çıkınca 14 gün pandemi servisinde tedavi gördüğünü, herhangi bir sıkıntısı olmadığını belirten Busenaz, son testlerinin de negatif çıktığını ifade etti.


Kardeşi ve babası gibi bağışta bulunmak istediğini belirten milli sporcu, "Ben de immün plazma bağışında bulunmak için hafta sonu geleceğim. Birilerine umut olmamız lazım ki zamanı gelince birileri de bize umut olsun. Verdiğiniz iyiliğin karşılığını bu zor zamanda illaki alacaksınız. Bence, korkmadan gelip kan verip birilerine umut olmalı." diye konuştu.


"Aileme geçirdiğim için üzüldüm"


Ailesiyle temas etmediği halde aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığına işaret eden Busenaz Sürmeneli, şunları kaydetti:


"Bu hastalık, kapı kolundan bile geçebilecek bir hastalık. Aileme geçirdiğim için üzüldüm. Ama onlar da atlattı, hepsi iyi, evimizdeyiz. Herkes evinde kalsa bu hastalık büyümez ve kimseye zarar vermez. Devletimiz de bu yönde gerekli tedbirleri alıyor. Biz de onlara uyarak bu zor süreci en iyi şekilde geçirmeliyiz."


Ringleri evi olarak nitelendiren milli boksör, "Evimi özledim. Ama evim derken ringlerden bahsediyorum. Çünkü ringlerden 12 senedir ilk defa bu kadar uzak kaldım. Evde antrenman yapıyordum ama Gençlik ve Spor Bakanı'mızın açıklamasından sonra ben de bu hafta her gün yaklaşık 2 saat salonda antrenman yapmaya başladım. Ama şimdilik eşli çalışmalar yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.


"Bizim gücümüz daha fazla"


Busenaz, Londra ve Türkiye'deki Kovid-19 önlemlerini karşılaştırarak, "Londra ve ülkemdeki koşulları gördüm. Gerçekten kıyaslanamayacak iki ülke var. Çünkü bizim gücümüz daha fazla. Bu hastalık bizim ülkemize gelmeden önlemleri almaya başladık. O yüzden çok iyi veriler yakalandı. Ülkemiz çok iyi tepkiler alıyor. Ülkemizin bu durumunu gördükçe çok seviniyoruz ve mutlu oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Evde kalmanın önemini vurgulayan Busenaz Sürmeneli, şunları söyledi: ;


"Geçenlerde billboardlarda 'Evin koltuğu hastane sedyesinden daha rahattır' yazan bir söz okudum. Ben ikisini de yaşadım ve evin koltuğu daha rahat. Devletimiz bu süreçte çok güzel önlemler alıyor ama bizim de uymamız gerek. Sokağa çıkma kısıtlaması bizler için alınan bir karar. Sokağa çıkmayarak, sosyal mesafeyi korumamız lazım. Herkes için bu süreç sıkıcı geçebilir ama ailemize de vakit ayırmanın zamanı da bu zaman. Bu zamanı da iyi değerlendirelim. Türkiye olarak beraber her şeyi yapabilir ve her şeyin üstesinden gelebiliriz."


Busenaz, Türkiye'de Kovid-19 vakalarının gittikçe azaldığı ve çok güzel sonuçlar alındığına dikkati çekerek, "Düşüş çok yükseldi ve çok güzel bir ivme yakaladık. Sokağa çıkma kısıtlamasının meyvelerini şimdi alıyoruz. Süreç çok güzel ilerliyor. En kötünün en iyisine doğru gitmeye çalışıyoruz. Evde kalalım ama hareketsiz de kalmayalım." diye konuştu.


Tuğçenaz: "Bu hastalığı atlatan herkesin gelip bağış yapmasını istiyorum"


Balkan şampiyonu boksör Tuğçenaz Sürmeneli de tedavi süreci hakkında bilgi vererek, "Hastanede 12 gün kaldım. Antrenman yapamadığım için hastanede canım sıkıldı ve kilo aldım. Bu hastalığı atlatan herkesin gelip bağış yapmasını istiyorum. Yoğun bakımda yatan hastalarımıza çare olacağımızı düşünüyorum." dedi.


Haziran ayında yapılması planlanan Türkiye Şampiyonası'nın Kovid-19 önlemleri kapsamında ertelendiğini hatırlatan Tuğçenaz, "Bu süreçte hastanede yattık, şimdi de evde yatıyoruz. Evde spor yapmaya çalışıyoruz ama antrenmandaki gibi olmuyor. Ringde dövüşmeyi çok özledim." ifadesini kullandı.


Baba Ahmet Sürmeneli ise hastalığın herhangi bir belirtisini hissetmediğini kaydederek, şunları söyledi:


"Kızımın sonuçları pozitif çıkınca biz de test yaptırdık. Hastanede tedavi altına alındım. Sonuçlarımız negatif çıkınca kan vermeye geldim. Hastalık bitiminde kan vermeyi herkese tavsiye ediyorum. İnşallah bizim de bir hastaya faydamız olur. Bundan mutluluk duyarız. Yine plazma vermek için geleceğiz."


Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Dila Baran, milli sporcu ve ailesine "geçmiş olsun" temennisinde bulunarak, "Sürmeneli ailesi bu hastalıkla mücadele için güzel bir örnek oldu. Hastalığı yenen aile, immün plazma bağışında bulunarak yeni hastalarımıza umut oldular. Bu süreci vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde çok iyi atlatıyoruz, yalnızca biraz daha sabretmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Busenaz Sürmeneli, Türkiye, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 03:05 

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