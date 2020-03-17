Corona virüsün çıkış noktası Çin'de lig hazırlığı yapılıyor! - Son Dakika
Son Dakika Spor Corona virüsün çıkış noktası Çin'de lig hazırlığı yapılıyor! - Son Dakika Spor

Corona virüsün çıkış noktası Çin'de lig hazırlığı yapılıyor!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi büyük ligler corona virüs nedeniyle iptal edilirken virüsün çıkış noktası Çin Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlığı yapılıyor.

Corona virüsün çıkış noktası Çin'de lig hazırlığı yapılıyor!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi büyük ligler corona virüs nedeniyle iptal edilirken virüsün çıkış noktası Çin Süper Ligi'nde yeni sezon hazırlığı yapılıyor.


18 Nisan tarihinde başlayacak lig için takımlar Çin'de toplanmaya başladı. Ülkede şu ana kadar liglerin iptal edileceği hakkında bir açıklamada bulunmadı.


İSPANYA'DAN DÖNMÜŞLERDİ...


Çin'in Wuhan Zall takımı, hazırlık kampı için gittiği İspanya'da corona virüs nedeniyle mahsur kalmıştı Wuhan Zall, ardından corona virüsün çıkış noktası Wuhan'a 'daha güvenli' diye gitme kararı almıştı...


Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya, Fransa, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:19 
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