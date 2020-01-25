Corona Virüsüne karşı termal kameralı önlem sürüyor - Son Dakika
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Corona Virüsüne karşı termal kameralı önlem sürüyor

27 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik dün başlatılan termal kameralı kontrol uygulaması bugün de sürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolculara yönelik dün başlatılan termal kameralı kontrol uygulaması bugün de sürüyor. Önlemler kapsamında yolcular kontrolden geçerek havalimanına giriş yaptı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede yayılan yeni tip ölümcül corona virüsüne karşı dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nın da İstanbul Havalimanı'ndaki önlemleri sürüyor. Bu kapsamda Çin'den gelen yolculara yönelik dün başlatılan termal kamera ile tarama uygulaması, bugün de devam ediyor. Saat 05.00 ile 07.00 arasında Çin'in farklı şehirlerinden gelen yolcular bugün de termal kameradan geçerek kontrol edildi.

TERMAL KAMERALI TARAMADAN GEÇTİLER

Dün başlayan uygulamayla birlikte Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda Çin uçaklarının yolcuları için özel kapılar tahsis etmişti. Bu kapıların önüne termal kamera yerleştiren Bakanlık, Çin'den gelen her yolcuyu termal kamera ile tarıyor. Çin'in Guangzhou, Pekin ve Şanghay şehrinden gelen yolcular termal kamerada taranarak yurda giriş yaptı.

ATEŞİ YÜKSEK YOLCULARI TESPİT EDİYOR

Yolcular uçaktan inmelerinin akabinde vücut ısılarını tespit eden termal kameraların önünden geçiyor. Vücut ısısının 38 derece ve üzerinde olması durumunda ise yolcu tespit edilerek diğer yolculardan ayrılıyor. Daha sonra ise yolcu muayene ediliyor ve herhangi bir risk varsa karantinaya alınıyor.

(Ferhat Yasak/İHA)

Corona Virüsüne karşı termal kameralı önlem sürüyor

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
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