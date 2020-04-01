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Corona virüsüne yakalanan anneannesi hayatını kaybetmişti.
6 saat önce
Bu acı haber alan Pınar Deniz, büyük üzüntü yaşamıştı.
Bu acı haber alan Pınar Deniz, büyük üzüntü yaşamıştı. Ailesinin geri kalanı da karantinaya alınan Deniz'den yeni açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından başsağlığı dileklerinde bulunanlara teşekkür eden Deniz, 'Baş sağlığı dilekleriniz için teşekkür ederim. Ailemin geri kalanı taburcu oldu. Hepimiz iyiyiz, evimizdeyiz. Güzel günler gelecek! Umutlu kalın.' mesajını paylaştı.
Pınar Deniz anneannesinin hastaneye kaldırıldığını böyle anlatmıştı;
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:17
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