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Corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala'dan açıklama!
6 saat önce
İtalyan ekibi Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından Paulo Dybala'nın da corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
İtalyan ekibi Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından Paulo Dybala'nın da corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
Tedavi altında olan Dybala, sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.
Arjantinli yıldız, "Bir kaç gün önce çok güçlü belirtiler vardı ancak şu anda çok daha iyiyim. Hareket edebiliyorum, yürüyebiliyorum ve antrenman yapmaya başlayabilirim. Birkaç gün önce bunları yapmaya çalışırken çok zorlanıyordum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:59
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