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Corona virüsüne yakalanan Paulo Dybala'dan mesaj var!
6 saat önce
İtalyan ekibi Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından Paulo Dybala'nın da corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
İtalyan ekibi Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından Paulo Dybala'nın da corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
Tedavi altına alınan Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından mesaj gönderdi ve "Biz iyiyiz." sözleriyle fotoğraf paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:25
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