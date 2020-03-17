Corona Virüsüne yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden taburcu oldu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Corona Virüsüne yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden taburcu oldu! - Son Dakika Magazin

Corona Virüsüne yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden taburcu oldu!

6 saat önce

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, corona virüs tedavisini atlattı.

Corona Virüsüne yakalanan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson hastaneden taburcu oldu!, System.String[]

Amerikalı ünlü aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, corona virüs tedavisini atlattı.


EVE KAPANDILAR


Hastane tarafından serberst bırakılan çift, kendilerini Queensland'taki kiralık evlerinde karantinaya aldı.


63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita'nın titremeleri de vardı" diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı.


Çiftin bulunduğu Queensland'da şimdiye kadar onaylanmış 68 vaka açıklandı. Avustralya Başbakanı pazartesi günü ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün izole etmesi gerektiğini duyurdu.

Rita Wilson, Queensland, Tom Hanks, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:44 
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