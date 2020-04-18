Coronathon Türkiye'de dereceye giren başkentli firmaya ATO'dan destek - Son Dakika
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Coronathon Türkiye'de dereceye giren başkentli firmaya ATO'dan destek

6 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) korona virüs salgının ortaya çıkardığı sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan Coronathon Türkiye yarışmasında dereceye giren Ankara ODTÜ Teknokent firması Neoanka'ya ödül verdi.

Coronathon Türkiye'de dereceye giren başkentli firmaya ATO'dan destek, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) korona virüs salgının ortaya çıkardığı sorunlara yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlayan Coronathon Türkiye yarışmasında dereceye giren Ankara ODTÜ Teknokent firması Neoanka'ya ödül verdi.


Dünyayı tehdit eden yeni tip korona virüse karşı mücadele için bilişim sektörü de harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği Coronathon Türkiye ekibi, aralarında Ankara Ticaret Odası'nın da yer aldığı sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla virüs ile mücadeleye destek olacak fikirleri yarıştırdı. Salgının ortaya çıkardığı sorunlara, sosyal ve lojistik anlamda yenilikçi fikirleri ile çözüm üreten bin 500'e yakın girişimcinin yarıştığı etkinlikte 12 proje, ödüle layık görüldü. Bu projeler arasında Ankaralı bir firma, Covid-19 hastalarının takibini yapan, yapay zeka destekli "Özel Doktorum" projesi ile dereceye girdi. Neoanka Şirketi'nin ortağı ve Genel Müdürü Dr. Osman Dağ, ATO'nun 10 bin TL'lik ödül çekini ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'dan aldı. Baran, Ankara'dan yerli bir firmanın küresel bir soruna çözüm üretmek üzere harekete geçmesinin çok önemli olduğunu belirterek, "Girişimcilerimizin potansiyelini daha iyi görmemizi sağlayan bu etkinlikte, dereceye giren projeler geleceğimiz için umut oldu" dedi.


"Özel Doktorum" projesi üç ana modülden oluşuyor. İlk modül, hastalık semptomlarının analizini yaparak Covid-19 pozitif tanı koymasını sağlarken, ikinci modül Covid-19 pozitif olan hastaların takibini yapmayı sağlıyor. Üçüncü modül ise özellikle Covid-19'u olmayan ve pandemi nedeniyle sağlık hizmetlerinden faydalanamayan hastaların online muayene ile hızlı sağlık hizmetine erişimine imkan tanıyor.


ATO Başkanı Baran, insanlık tarihinde ilk defa tüm dünyanın ortak bir düşmanla savaştığını belirterek, Başkent'ten bir firmanın çözümün parçası olarak koronavirüsle mücadele süreci için üç ayrı program üretmesinin çok önemli olduğunu söyledi. Baran, "Salgına karşı ülkemizin genç yetenekleri, ihtiyacımız olan yenilikçi ve farklı çözümleri ortaya koydular" dedi.


Neoanka Firması'nın ürettiği projenin bin 500'den fazla katılımcının olduğu etkinlikte öne çıktığını hatırlatan Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak, Başkent'in bilişim alanında önde olmasından, kıymetli beyinlerimizin tüm dünyayı etkisi altına alan bir soruna karşı çözüm tarafında yer alarak çalışmasından büyük mutluluk duyduk. Bu haber, salgınla mücadele günlerinde bizlere moral oldu" diye konuştu. - ANKARA

Ankara Ticaret Odası, Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:54 Kaynak: İHA

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