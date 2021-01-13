CoronaVac aşısı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı (1) - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı olması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in aşı olması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer'in açıklamaları
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ün aşı olması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk'ün açıklamaları
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın aşı olması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün aşı olması
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün açıklamaları ANKARA - Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi'nde Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine yapıldı. (1)
Kaynak: AA
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