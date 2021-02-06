'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı - Son Dakika

'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı

06.02.2021 08:57

'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı -CoronaVac aşı koruyuculuğu ve güvenliği ara sonuçları yayınlandı -Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların sadece yüzde 1,5'i...

'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı

-CoronaVac aşı koruyuculuğu ve güvenliği ara sonuçları yayınlandı

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların sadece yüzde 1,5'i sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi

MANİSA - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları tarafından yürütülen 'Sağlık çalışanlarında inaktive Covid-19 aşılanması sonrasında antikor yanıtı ve etkinlik takibi' isimli CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmada katılımcıların sadece yüzde 1,5'inin sağlık kurumlarına başvurduğu ve hiçbirinin ciddi bir yan etki göstermediği tespit edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yönetilen "Sağlık çalışanlarında inaktive Covid-19 aşılanması sonrasında antikor yanıtı ve etkinlik takibi" isimli CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmanın ilk etabı tamamlandı.

Çalışmada; Dr. Öğr. Gör Şebnem Şenol, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Sinem Akçalı, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Prof. Dr. Pınar E. Dündar, Prof. Dr. Talat Ecemiş, Dr. Öğr. Gör Deniz Özer, Dr. Merve Gezginci, Dr. Gülizar Deniz, Dr. Yunus Özkaya ve Ferya Karadağ MPH yer aldı.

İlk etapta CoronaVac aşısının birinci doz uygulaması sonrası ilk 7 günlük sürede katılımcılar yan etkiler açısından sorgulanarak 1800'e yakın aşılanan sağlık personelinin 791'inden geri bildirim alındı.

Aşı sonrası görülen bölgesel (aşının yapıldığı yer) ve genel (tüm vücutta görülebilen) yan etkiler olmak üzere tablolarla açıklandı. Tablo bilgilerine göre katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş ortalaması 34.4 olarak açıklandı. Yan etki görülenlerin yüzde 61.9'unun kadın, yüzde 38.1'inin ise erkek olduğu bildirildi.

Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların yüzde 27,3'ünde hafif bölgesel ya da genel yan etki bildirildi. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların sadece yüzde 1.5'inin bir sağlık kuruluşuna ayaktan baş vurduğu ve tümünün taburcu edildiği açıklandı. Geri bildirimde bulunanlarda hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanan çalışmada, yan etkiler nedeniyle sağlık kurumuna en sık başvuru 19-29.9 yaş grubunda yüzde 0,9, genel yan etki nedeniyle sağlık kurumuna başvuru oranı kadınlarda yüzde 1 erkeklerde yüzde 0.3 olduğu kaydedil.

En sık görülen aşı bölgesine sınırlı yan etki yüzde 18 ile aşı bölgesinde ağrı olurken, bunu yüzde 1,8 ile kolda kas güçsüzlüğü izledi. Bölgesel yan etkilerin yarısından fazlası ilk iki saatte; yüzde 80'inin ilk 6 saatte gözlendiği kaydedildi.

En sık görülen genel (tüm vücudu etkileyen) yan etki ise yüzde 11,9 ile baş ağrısı olurken, bunu yüzde 9,5 ile kas-eklem ağrısı, yüzde 3.7 ile boğaz ağrısı izledi. Genel yan etkilerin dörtte biri ilk iki saatte; yüzde 55' i ilk 6 saatte; yüzde 87' si ise 24 saatte gözlemlendiği bildirildi.

Açıklanan çalışmada aşılama yapılan 1800 kişiden 791'inden geri dönüş alındığı kaydedilirken 791 kişi içinden 575'inin hiçbir yan etki göstermediği 216'sının ise hafif yan etki gösterdiği kaydedildi. Bölgesel yan etki gösteren 6 kişi ve genel yan etki gösteren 8 kişinin sağlık kurumlarına başvurduğu ve ayakta tedavi ile taburcu edildikleri açıklandı. Toplam 12 kişinin sağlık kuruluşuna yan etki nedeniyle başvurmasının yan etki gösterenler arasında sadece yüzde 1,5'lik bir oranı temsil ettiği kaydedildi.

Görülen yan etkilerinden en fazla baş ağrısı, kas-eklem ağrısı, boğaz ağrısı, üşüme titreme, baş dönmesi gibi etkiler olduğu tespit edildi.

'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı
'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı
'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı
'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'CoronaVac' aşısının ciddi bir yan etkisi olmadığı bilimsel olarak da kanıtlandı - Son Dakika


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