Coronavirüs endişesi aşı umuduyla azaldı - Son Dakika
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Coronavirüs endişesi aşı umuduyla azaldı

6 saat önce

Coronavirüsten ölenlerin 560'ı, virüsten etkilenenlerin de 28 bini geçtiği belirtilirken, bilim insanlarının aşı bulduğuna ilişkin açıklamaların ardından Japonya borsaları günü yüzde 2.38 artışla tamamladı.

Coronavirüs endişesi aşı umuduyla azaldı, System.String[]

Coronavirüsten ölenlerin 560'ı, virüsten etkilenenlerin de 28 bini geçtiği belirtilirken, bilim insanlarının aşı bulduğuna ilişkin açıklamaların ardından Japonya borsaları günü yüzde 2.38 artışla tamamladı.

Birleşik Krallık'ta Imperial College London'dan bilim insanları Çarşamba günü yeni tip coronavirüs için 14 gün içinde aşı geliştirebileceklerini açıkladı.

ABD ile geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması imzalayan Çin, geçen yıl devreye aldığı ABD'den ithal 75 milyar dolarlık 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürecek.

Gelişmelerin etkisiyle  Japonya'da gün sonunda Nikkie 225 yüzde 2.38 artarak 23 bin 873 puana yükseldi.

Asya piyasalarında kapanışta;

S&P/ASX 200 yüzde 1.05,

Hang Seng yüzde 2.64

KOSPİ yüzde 2.88

Şanghay Kompozit Endeksi yüzde 1.72 yükseldi.

Avrupa piyasaları şirketlerin dördüncü çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından yükselişle açıldı.

Avrupa piyasalarında açılışta;

DAX yüzde 0.79,

FTSE 100 yüzde 0.59,

CAC 40 yüzde 1.02 arttı.

Dövizlerde; dolar yen karşısında yüzde 0.07 artışla 109.91 yene yükselirken, sterlin ise dolar karşısında yüzde 0.10 düşüşle 1.2989 dolara geriledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:21 Kaynak: DHA
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