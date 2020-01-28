Coronavirüs endişesinin azalmasıyla risk iştahı arttı

Altın fiyatları, piyasalardaki Çin kaynaklı coronavirüs endişeleriyle yükşelişe geçtikten sonra, endişelerin hafiflemesiyle artan risk iştahına bağlı olarak yeniden düşmeye başladı.

Gelişmelere karşın yatırımcılar, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'e yönelik seyahat uyarılarının yapılması ve diğer kısıtlamalara bağlı olarak, petrol talebinin olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.40 düşüşle 59.08 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.13 artışla 53.21 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.42 düşüşle 17.80 dolardan,

- altın, yüzde 0.08 düşüşle 1,576.10 dolardan,

- bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.59dolardan,

- platin, yüzde 0.27 düşüşle 989.00 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.20 artışla 2,178 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 301 liraya, çeyrek altın 493 liraya, Cumhuriyet altını da 2,038 liraya geriledi.