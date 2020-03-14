Coronavirüs günlükleri: Vuhan'da virüs kapan bir hemşirenin karantina altında yaşamı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Coronavirüs günlükleri: Vuhan'da virüs kapan bir hemşirenin karantina altında yaşamı - Son Dakika Dünya

Coronavirüs günlükleri: Vuhan'da virüs kapan bir hemşirenin karantina altında yaşamı

6 saat önce

Dünyada hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan'da iki film yapımcısı, karantina altında yaşamı kaydetti.

Coronavirüs günlükleri: Vuhan'da virüs kapan bir hemşirenin karantina altında yaşamı, System.String[]

Dünyada hayatın akışını değiştiren koronavirüs salgınının merkezi olan Vuhan'da iki film yapımcısı, karantina altında yaşamı kaydetti.

Yapımcılardan biri hemşire olan eşi, haftalarca hastalıkla süren bir mücadele yaşadı.

Görüntüler, hastalığın ev yaşantısına nasıl yansıdığı noktasında da aydınlatıcı oldu.





Wuhan, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:50 
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