Coronavirus ile petrol 2.9 dolar düşebilir - Son Dakika
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Coronavirus ile petrol 2.9 dolar düşebilir

6 saat önce

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgınının küresel petrol talebinde büyümeyi ve fiyatları etkileyebileceği uyarısı yaptı.

Coronavirus ile petrol 2.9 dolar düşebilir, System.String[]

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgınının küresel petrol talebinde büyümeyi ve fiyatları etkileyebileceği uyarısı yaptı. Goldman Sachs, virüs salgınının küresel petrol fiyatlarına etkisinin varil başına 2.9 dolar dolayında olacağını öngördü.

Virüs salgınının bölgesel ve uluslararası uçuşları yavaşlatabileceğini belirten Goldman Sachs, 170 bin varil/günü jet yakıtında olmak üzere, global ham petrol talebinde büyümenin 2020 yılında 260 bin varil/gün azalabileaceğini vurguladı.Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol da, normal koşullarda petrol fiyatlarında ciddi bir artış beklenemeyeceğinin altını çizdi. Birol, buna karşın, Irak'taki istikrarsızlığın daha da artmasının, durumu değiştirebileceği uyarısı yaptı. Birol, IEA olarak 2020 yılı genelinde küresel petrol talebinin, ağırlığı gelişmekte olan ekonomilerden kaynaklanmak üzere, günde ortalama 1 milyon varil artmasını öngördüklerini, bu dönemde ABD, Brezilya, Norveç gibi OPEC dışı üreticilerin petrol arzının ise günde 2 milyon varil artmasının beklendiğine işaret etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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