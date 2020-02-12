Coronavirüs Kuşadası'na kruvaziyer seferlerini artırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Coronavirüs Kuşadası'na kruvaziyer seferlerini artırdı - Son Dakika Ekonomi

Coronavirüs Kuşadası'na kruvaziyer seferlerini artırdı

7 saat önce

Çin'de yaşanan Coronavirüs endişesi nedeniyle, dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarından Norwegain Cruise Line, 2020 yılı içerisinde 12 olan sefer sayısını 42'ye çıkarttı.

Coronavirüs Kuşadası'na kruvaziyer seferlerini artırdı, System.String[]

Çin'de yaşanan Coronavirüs endişesi nedeniyle, dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarından Norwegain Cruise Line, 2020 yılı içerisinde 12 olan sefer sayısını 42'ye çıkarttı.


Çin'de yaşanan Coronavirüs endişesi, Kuşadası turizmini pozitif yönde etkiledi. Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden Norwegain Cruise Line, uzak doğu seferlerini iptal ederek rotasını Kuşadası'na çevirdi. 60 bin yolcu kapasiteli ilave 30 sefer daha koyduğunu söyleyen şirket, Kuşadası esnafını heyecanlandırdı. 2020 yaz sezonundan oldukça umutlu olduğunu söyleyen Kuşadası Esnaflarından Murat Aydın "Çin'de yaşanan talihsiz olaya üzüldük. Orada yaşanan panikten dolayı insanlar uzak doğuya gitmiyorlar. Bu yaz sezonu çok iyi geçecek." şeklinde konuştu. - AYDIN

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı
Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar...

Son Dakika Haberleri
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 21:09:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Coronavirüs Kuşadası'na kruvaziyer seferlerini artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]