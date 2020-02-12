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Coronavirüs Kuşadası'na kruvaziyer seferlerini artırdı
7 saat önce
Çin'de yaşanan Coronavirüs endişesi nedeniyle, dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarından Norwegain Cruise Line, 2020 yılı içerisinde 12 olan sefer sayısını 42'ye çıkarttı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
Çin'de yaşanan Coronavirüs endişesi nedeniyle, dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarından Norwegain Cruise Line, 2020 yılı içerisinde 12 olan sefer sayısını 42'ye çıkarttı.
Çin'de yaşanan Coronavirüs endişesi, Kuşadası turizmini pozitif yönde etkiledi. Dünyanın en büyük kruvaziyer şirketlerinden Norwegain Cruise Line, uzak doğu seferlerini iptal ederek rotasını Kuşadası'na çevirdi. 60 bin yolcu kapasiteli ilave 30 sefer daha koyduğunu söyleyen şirket, Kuşadası esnafını heyecanlandırdı. 2020 yaz sezonundan oldukça umutlu olduğunu söyleyen Kuşadası Esnaflarından Murat Aydın "Çin'de yaşanan talihsiz olaya üzüldük. Orada yaşanan panikten dolayı insanlar uzak doğuya gitmiyorlar. Bu yaz sezonu çok iyi geçecek." şeklinde konuştu. - AYDIN
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