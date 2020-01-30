Coronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi

Çin'in Nanjing kentinde 13-15 Mart tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

MART 2021'E ERTELENDİ

Birliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'deki koronavirüs salgınının endişe verici düzeyde olması gerekçesiyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın Mart 2021'e ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, şampiyonanın planlandığı gibi Nanjing'de düzenleneceği ve kesin tarihin alınacak ortak kararın ardından duyurulacağı ifade edildi.